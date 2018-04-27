Эксперты посчитали, сколько Ямал вкладывает в Арктику

Как развивается Арктическая зона России и какие вызовы влияют на ее освоение, проанализировали в Агентстве политических и экономических коммуникаций. Доклад представлен 25 апреля в Москве на заседании экспертного клуба «Регион». Какое место отвели усилиям ямальцев?

Аналитики подготовили рэнкинг (ранжированный список), как реализованных, так и перспективных проектов в Арктике. Основной критерий отбора — вклад в развитие макрорегиона. В первой пятерке: морской порт Сабетта, завод «Ямал СПГ», Северный широтный ход, Мурманский транспортный узел, включенный в единую логистическую цепь с Ямалом, модернизация ледокольного флота.

Наш автономный округ давно можно назвать центром международного сотрудничества. Традиционные партнеры — немцы, французы, китайцы. В будущих проектах по сжижению газа заинтересованы японцы, корейцы и представители Саудовской Аравии

Как отметил Дмитрий Орлов , председатель экспертного клуба «Регион», директор Агентства политических и экономических коммуникаций, среди всех арктических регионов наибольших инвестиций добивается Ямал:

— У ЯНАО 72 процента инвестиций в Арктику, половина произведенной продукции приходится именно на этот регион.

Дмитрий Артюхов, заместитель губернатора ЯНАО, привел абсолютные цифры — более триллиона рублей:

— Мы уже второй год держим этот символический показатель. Второй, кто может этим похвастаться — только столица Москва.

Дмитрий Артюхов акцентировал внимание и на занятости. Одно инновационное рабочее место в Арктике создает 40 в стране. К примеру, в Мурманской области благодаря центру строительства крупнотоннажных морских сооружений для «Арктик СПГ-2» будут трудиться 2000 человек.

— Все, что будет выпускаться на мурманских верфях — это плавучие платформы для заводов сжижения, они будут на 100 процентов законтрактованы для Ямала, — подчеркнул замгубернатора.

Освоение Арктики невозможно без развития инфраструктуры. Северный широтный ход не конкурент для Севморпути, а вспомогательный проект, который обеспечит необходимую логистику для развития судоходства и выведет всю страну к короткой арктической магистрали. У других регионов тоже есть логистические проекты, например, «Белкомур» и «Баренцкомур», но их значение для всего макрорегиона ниже, чем у ямальского СШХ с участком Обская-Бованенково-Сабетта, считает руководитель «Региона».

Перспективы строительства СШХ все более очевидны. Дмитрий Артюхов рассказал, что совещания с Министерством транспорта сейчас проходят в ежедневном режиме:

— В конце прошлого года была подана частная концессионная инициатива. Мы надеемся, что сразу после «майских» пройдет финализация соглашения, и летом мы выходим на подписание.

На заседании клуба выступил депутат Госдумы Владимир Пушкарев. Он считает, отдельное место в проекте закона «Об Арктической зоне» нужно выделить экологии.

— Существующие правила обращения с отходами здесь не приемлемы, — сказал депутат. — На севере мерзлотные грунты, которые невозможно использовать для пересыпки слоев при складировании мусора.

Владимир Пушкарев предложил увеличить штрафы для злостных нарушителей, а в отдаленных поселках вывозить лишь опасные отходы, остальные сжигать без сортировки на специальных мини-заводах. Иначе транспортировка до крупных городов обойдется слишком дорого.

Идею открыть в автономии высшие учебные заведения, прозвучавшую на заседании, Владимир Пушкарев назвал дискуссионной: «В ЯНАО не так много жителей, которые могли бы пополнить ряды созданного вуза. Нужно, чтобы он не стал бременем, чтобы не тянуть его изо всех сил лишь бы был. Необходимо все взвесить».

Из 1,5 трлн инвестиций, поступивших в Арктику в 2017 году, трлн приходится на ЯНАО.