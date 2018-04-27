Восстание павлинов

Дикие павлины атакуют австралийские города — Канберра и Брисбена. Местные жители жалуются на нашествие диких птиц, поэтому власти страны планируют ежегодно отлавливать часть популяции. Иначе птицы расплодятся и займут Канберрский заповедник, а это повредит его экосистеме.

Павлины и без того доставляют массу хлопот местным жителям — провоцируют опасные ситуации на дорогах, гадят на лужайках и сводят с ума горожан брачными криками. Один из жителей Канберры пожаловался, что однажды утром обнаружил в ванной павлина-самца, «любовавшегося своим отражением в зеркале».

Австралию павлинов завезли британцы для украшения домашних лужаек. Но птицы ассимилировались и превратились в диких. В отсутствии естественных хищников павлины расплодились так, что теперь местные власти предлагают их «гуманно убивать».

Но не все австралийцы разделяют эту идею. Некоторые жители считают, что павлины уже стали частью местной культуры: «По вечерам можно увидеть на крыше до полудюжины павлинов, смотрящих на закат, а вокруг внизу бегают дети и собирают их перья».

Австралийские власти уже отлавливали и «гуманно убивали» павлин в 2013 и 2015 годах, но результатов это не принесло — колония продолжает разрастаться.