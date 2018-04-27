Жильцы аварийного барака в Екатеринбурге обратились в мэрию за помощью

Жильцы ветхого барака в Екатеринбурге просят местные власти переселить их в новые квартиры.

Как сообщает ОТР, три десятка жителей древнего барака недовольны условиями проживания. В частности, люди недовольны отсутствием водоснабжения в доме: «Здесь у нас восемь фляжек — это на один день. Если не стираться, не умываться, чисто приготовить посуду и поесть, попить чаю. За водой летом можно сходить за два квартала, а зимой, как в пустыне: вокруг приходится искать, колонки — все замершие».

Также жильцы жалуются на сырость в бараке, из-за чего появляется грибок: «Вот мучаемся с грибком. У внуков насморк вообще не проходит. Закрашиваем. Вот видите, полопалось, обдираем, по-новой закрасили. Куда ни обращались, никто к нам не приезжает и даже смотреть не хотят».

В администрации города заявили, что для признания дома аварийным жильцам необходимо обращаться в соответствующие органы. Однако в свете того, что городская программа расселения в Екатеринбурге сформирована до 2020 года, жители барака минимум два года будут вынуждены принимать нынешние условия. «Для признания его аварийным и участия его в подпрограмме, жителям необходимо обратиться в межведомственную комиссию, комитета по жилищной политики администрации Екатеринбурга», — объявил пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов.