Штраф грозит вологжанину, не спрятавшему от детей склад боеприпасов

Около сотни патронов находились в доступе несовершеннолетних детей. Нарушение выявили сотрудники лицензионного отдела Росгвардии.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, рейды и проверки хранения оружия стартовали на Вологодчине в преддверии охотничьего сезона. Серьезное нарушение обнаружено в жилом доме в Майском. Гладкоствольное ружье 12-го калибра 40-летний мужчина хранил, как и полагается по закону, в сейфе. А вот около сотни патронов лежали в общем доступе всех членов семьи, в которой воспитываются и несколько несовершеннолетних детей.

Полицейские изъяли патроны. Невнимательному охотнику грозит штраф до двух тысяч рублей либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от шести месяцев до года.