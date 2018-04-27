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Штраф грозит вологжанину, не спрятавшему от детей склад боеприпасов
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Штраф грозит вологжанину, не спрятавшему от детей склад боеприпасов 

Вологда.рф 37 минут назад
Фото: Вологда.рф
Около сотни патронов находились в доступе несовершеннолетних детей. Нарушение выявили сотрудники лицензионного отдела Росгвардии.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, рейды и проверки хранения оружия стартовали на Вологодчине в преддверии охотничьего сезона. Серьезное нарушение обнаружено в жилом доме в Майском. Гладкоствольное ружье 12-го калибра 40-летний мужчина хранил, как и полагается по закону, в сейфе. А вот около сотни патронов лежали в общем доступе всех членов семьи, в которой воспитываются и несколько несовершеннолетних детей.
Полицейские изъяли патроны. Невнимательному охотнику грозит штраф до двух тысяч рублей либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от шести месяцев до года.
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