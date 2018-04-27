Распутица. Когда старый Нижневартовск перестанет утопать в грязи

Нижневартовск — один из самых больших городов округа, а весной его старая часть превращается в огромную деревню с лужами на всю дорогу и грязью. Когда уже это закончится — выяснял корреспондент АиФ-Югра

Откуда берутся грязь и лужи?

Долгожданная для сибиряков весна в этом году, по прогнозам метеорологов, не наступит раньше, чем в середине мая. Ночные температуры апреля опускаются ниже отметки -15. Но для жителей Нижневартовска это даже хорошо. Интенсивное таяние снега превращает дороги в городе в водные каналы. И так из года в год. Пока жители продолжают надеяться, что когда-нибудь проблему решат, городские власти и коммунальщики годами разводят руками, ссылаясь на объективные причины. Ведь город стоит на неустойчивой песчаной подушке, и из-за подвижки грунта асфальтовое покрытие проваливается. Плюс климат: снег тает, а почва еще промерзшая, и воде некуда уходить. Но главное — это отсутствие ливневой канализации. Несколько десятилетий назад, при строительстве жилых микрорайонов, ее просто не заложили. Потопы от таяния снега и дождей здесь происходят каждый год.

Самая непростая ситуация — в старой части города. Дороги с грунтовым покрытием размывает так, что даже владельцы внедорожников предпочитают оставлять машины в нескольких сотнях метров от дома, чтобы не завязнуть в грязи.

Как исправить ошибки прошлого?

По признанию коммунальщиков и администрации, они могут решить только частные проблемы, перестроить же город с учетом ливневок, парковок и т.д. невозможно. В этом году на ремонт более 20 участков дорог и тротуаров планируют потратить около 200 млн руб, при чем, 60% из них — деньги нефтяников. Планы горожан порадовали. «За Лопарева весь старый Вартовск поклонится в ноги, когда сделают», — написал в соцсетях вартовчанин Филипп Шулика.

Давая поручения по очистке города от остатков снега, глава Нижневартовска Василий Тихонов особое внимание коммунальщиков обратил именно на старую часть города и поселок Дивный, которые традиционно весной уходят под воду. «Это не только мое мнение, это оценка всех жителей города», — подчеркнул мэр.

Специалисты ЖКХ очищают кровли, устанавливают деревянные трапы, откачивают воду, освобождают ливневую канализацию. Протяженность сетей городской ливневки около 70 км. Из них 10% — открытые стоки. Очищать их от снега и льда работники МУП «САТУ» начали в середине марта, как при помощи экскаватора, так и вручную. В среднем за сутки вывозят около 5 тысяч куб. м. снега. Для предприятий даже сделали льготный период — в течение нескольких дней они могли бесплатно вывезти снег на полигон.

По признанию жилищников, их работа осложняется поведением самих вартовчан. Об уборке работники ЖЭУ оповещают заранее, но не все освобождают двор от автомобилей. В ливневой канализации находят горы мусора.

«Каждая управляющая компания старается минимизировать последствия весеннего половодья в микрорайонах, не оборудованных ливневыми канализациями. Например, рядом с потенциально опасными для затопления адресами полностью очищают проезды. Заготовлены трапы. По поручению главы города в этом году ливневая канализация появится во втором микрорайоне. Есть проекты на оборудование системы отвода вод в первом, третьем и четвертом микрорайонах», — сообщила зам. директора департамента ЖКХ Ирина Воликовская.

Кстати:

На информационном портале «Наш Нижневартовск» gorodnv.ru горожане могут сообщить о несанкционированной свалке, брошенном автомобиле, плохой работе УК и других проблемах.