В Южном Бутове построят новый отдел полиции

На протяжении многих лет в Южном Бутове остро стоит вопрос открытия дополнительного отделения полиции на территории микрорайона Щербинка.

Это обусловлено необходимостью своевременного и оперативного осуществления охраны общественного порядка, защиты прав и законных интересов граждан, проживающих на этой территории.

Фото взято: https://static.life.ru/posts/2016/06/420433/gr/north/c23223ecdd779d709175e979bf318413__1440x.jpg