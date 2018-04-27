В Южном Бутове построят новый отдел полиции 

На протяжении многих лет в Южном Бутове остро стоит вопрос открытия дополнительного отделения полиции на территории микрорайона Щербинка.
Это обусловлено необходимостью своевременного и оперативного осуществления охраны общественного порядка, защиты прав и законных интересов граждан, проживающих на этой территории.
Этот актуальный для жителей района Южного Бутово вопрос неоднократно поднимался в рамках отчета начальника ГУ МВД России по городу Москве перед депутатами Московской городской Думы. И вот, в 2017 году был получен ответ от начальника ГУ МВД России по городу Москве — генерал-лейтенанта полиции, Баранова Олега Анатольевича, о том, что адресной инвестиционной программой города Москвы на 2017-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Москвы от 10 октября 2017 года № 748-ПП, предусмотрено финансирование на проектирование и строительство административного здания под размещение отделения по обслуживанию микрорайона «Новая Щербинка» в составе Отдела МВД России по району Южное Бутово и Межмуниципального отдела МВД России «Щербинка» по г. Москве. Общая площадь здания составит более 6000 квадратных метров.
Фото взято: https://static.life.ru/posts/2016/06/420433/gr/north/c23223ecdd779d709175e979bf318413__1440x.jpg