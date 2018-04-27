Ещё
Ростуризм вычеркнул из «черного списка» гостиниц, завышающих цены, самарские организации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ростуризм вычеркнул из «черного списка» гостиниц, завышающих цены, самарские организации 

Волга Ньюс 52 минуты назад
По состоянию на 24 апреля 2018 г. в пяти регионах отмечено нарушение требований постановления: в Краснодарском крае, Волгоградской, Калининградской областях, Москве и Санкт-Петербурге.
По данным предыдущего мониторинга от 10 апреля 2018 г., нарушения были выявлены в восьми регионах страны.
Напомним, ранее в Самарской области находили две организации, завышающие цены на гостиничные услуги.
Больше всего нарушений (по количеству) отмечено в Москве (семь) и Калининградской области (шесть), далее следует Санкт-Петербург и Волгоградская область (по пять нарушений). Меньше всего — в Краснодарском крае (четыре случая).
Общее количество коллективных средств размещения, нарушающих Постановление, составляет 27, что на девять меньше, чем было выявлено в предыдущий отчетный период.
Волга Ньюс: последние новости
МегаФон запустил опцию "Роуминг, гудбай" Промсвязьбанк запустил спецпроект о цветочном бизнесе на портале ЧесТнок Вскрытие покажет: во время ЧМ-2018 "Почта России" будет проверять все посылки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве72
Кореи помирились320
Поставим Макаревича на место884
Майские пенсии доставят по особому графику55
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»54
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение