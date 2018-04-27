Ростуризм вычеркнул из «черного списка» гостиниц, завышающих цены, самарские организации

Санкт-Петербурге. По состоянию на 24 апреля 2018 г. в пяти регионах отмечено нарушение требований постановления: в Краснодарском крае , Волгоградской, Калининградской областях, Москве

По данным предыдущего мониторинга от 10 апреля 2018 г., нарушения были выявлены в восьми регионах страны.

Напомним, ранее в Самарской области находили две организации, завышающие цены на гостиничные услуги.

Больше всего нарушений (по количеству) отмечено в Москве (семь) и Калининградской области (шесть), далее следует Санкт-Петербург и Волгоградская область (по пять нарушений). Меньше всего — в Краснодарском крае (четыре случая).

Общее количество коллективных средств размещения, нарушающих Постановление, составляет 27, что на девять меньше, чем было выявлено в предыдущий отчетный период.