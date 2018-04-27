Почему ракетами гордиться жизненно необходимо

Видел парад в первый раз в жизни. Не совру, если скажу, что меня распирала гордость за нашу Армию.

Дисциплинированные солдаты в машинах, танках, БТРах и на огромных сигарах пусковых установок. Выбрали людей с настоящими светлыми лицами. Никаких смартфонов, сэлфи, окурков.

Улыбаются только и крепко держат свои автоматы. Осталось только в оцепление не занюханных ВВешников ставить, а таких же крепких парней.

Хорошо прошли по Тверской наши солдаты и офицеры, красиво. Техника чистенькая, даже колеса покрашены. И вот с вечера и по сие утро слышу, что гордится нечем — не ракетами же.

Что лучше бы также погордились социалкой. Что опять перекрыли центр и с работы до дома люди ехали три часа…

Ракетами гордится можно и нужно. Одна произведенная ракета дает работу сотням тысяч людей в стране.

Одной ракетой в свое время усандалили Джохара Дудаева. Десятью «Искандерами» снесут любую банду в горах вместе с базой.

С-300 или 400 — это гарантия самостоятельной внешней политики страны.

Ракетчики зарабатывают до 100 тысяч рублей в месяц — это вам к вопросу о социалке.

Армия, накормленная, одетая и передвигающаяся на современной технике — это вообще сплошная социалка. Плюс семьи солдат и офицеров.

Посчитайте, сколько миллионов людей живут за счет армии. Ну, а те, кто поехал в центр на машине в день репетиции парада, когда об этом говорили на каждом перекрестке, не самые дальновидные люди. А те, кто сидел в пробках и строчил посты на эту тему, и вовсе @удаки. Правда, чаще на эту тему писали посты офисные шпроты, которые не наработали и не наработают на машину, но они тоже @удаки.