ПРО ИДЕЮ БЛОГОВ…

Привет, Индустрия!)

В этом первом посте мы хотим рассказать для чего мы решили запустить сервис блогов компаний.

Каждый день в жизни вашей любимой компании происходит что-то интересное. Люди работают, продукты обсуждаются, дорабатываются, контент производится, инфраструктура улучшается, партнерства развиваются. Все эти процессы остаются почти незаметными для стороннего наблюдателя, коим могут являться партнеры компании, ее клиенты, люди, которые хотели бы работать в индустрии.

Все компании по своей ДНК отличаются, однако, иногда очень сложно рассказать, а тем более показать отличие вашей компании от вашего конкурента или партнера. Сложно передать весь объем происходящих событий в нескольких словах. Сложно потому, что на мгновение надо остановиться и вспомнить что было, почему было, зачем и когда. Лишь немногие крупные информационные поводы достигают своей цели — публикаций в СМИ, но таких крупных поводов не так много, как бы нам этого не хотелось.

В связи с этим мы предлагаем свою платформу для вас, компании рынка цифрового видео, чтобы вы могли вести свой живой дневник на ежедневной основе. Фиксируйте даже небольшие события вашей жизни. Пусть вам кажется, что это на начальном этапе не так важно, но когда, спустя полгода, вы пролистаете ваш дневник, вы увидите свой уникальный путь, а самое главное, что сторонний наблюдатель, СМИ или просто человек, который хочет найти у вас работу, сможет самостоятельно понять чем ВЫ отличаетесь от других. В чем ВАША исключительная особенность. ПОЧЕМУ лучше пойти к вам работать, а не в другую компанию.

Конечно, мы не забыли и про крупные информационные поводы, которые вы сможете доносить до аудитории RUVOD и других СМИ теперь абсолютно самостоятельно. Вы сами можете выбрать одну, самую интересную новость в неделю, и опубликовать ее на главной странице RUVOD, а также во все наши социальные инфо-каналы. Крупные СМИ мониторят нашу новостную ленту и сами подхватят и перепечатают вашу новость!

Мы предлагаем вместе формировать портрет нашей с вами индустрии.

Ждем ваши компании на RUVOD!