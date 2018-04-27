Екатеринбургским садоводам «Новокольцовский» не грозит

Строительство микрорайона «Новокольцовский» не затронет садоводческие товарищества — по крайней мере, до 2035 года. Такое обещание дали их владельцам в ходе публичных слушаний 27 апреля представители компании «Синара-Девелопмент» — застройщика, который собирается осваивать болотистый участок между ЕКАД, Сибирским и Кольцовским трактами и улицей Чистой.

Слушания собрали серьезную аудиторию — свыше 200 человек. Львиную долю участников составили собственники садовых участков, представляющие садовые товарищества (СНТ) «Змеиная горка», «40 лет Октября», «60 лет Октября», «Уралец» и «Восток». Судя по всему, они готовились к серьезному бою с заказчиками проекта «Новокольцовского», собираясь хотя бы договориться о выкупной цене за любимые шесть соток, что называется, на берегу.

Львиную долю участников слушаний составляли садоводы

Однако представитель «Синары-Девелопмент» Михаил Оганян и сотрудник ООО «Градпроект» Дарья Архипова успокоили горожан: развитие территорий, где сегодня расположены сады, запланировано не ранее 2035 года. В любом случае инвесторы, которые захотят что-либо строить на этих площадках, с каждым землевладельцем будут договариваться о цене отдельно. Однако не обошлось без неприятных нюансов: например, если тот или иной сад находится на месте проектируемой дорожной инфраструктуры, его могут изъять для муниципальных нужд.

В данный момент огромную «целину» площадью в 672 гектара занимают не только сады, но и заброшенные промплощадки птицефабрики, малые производственные предприятия и (что представляет наибольшую трудность при освоении) заболоченные пустоши. Чтобы осушить их, застройщику придется организовать целую сеть мелиорационных каналов, через которые грунтовые воды с будущей стройплощадки будут сбрасываться в реку Исток

Как пояснила Дарья Архипова, освоение территории под «Новокольцовский» будет разбито на три этапа. Сначала будет освоена северо-западная и южная часть. Там планируется построить жилье (около 40 жилых комплексов высотой от 5 до 16 этажей), объекты социальной сферы, дорожную инфраструктуру, конгресс-холл МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» и первую очередь зоопарка.

"Красные" участки освоят на первом этапе, «желтые» — на втором. До «синих» доберутся не раньше 2035 года

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», зоопарк планируется строить в рамках частно-государственного партнерства. По форме он будет представлять собой закрытое кольцо летних и зимних павильонов. Общая площадь проекта составит 35 гектаров, включая научно-исследовательский парк. Первую очередь планируется сдать к 300-летию Екатеринбурга

После 2025 года застройщик возьмется за центральный, восточный и северо-восточный участки микрорайона, где разместятся вторая очередь зоопарка (научно-исследовательский институт, океанариум, парк развлечений), инженерно-коммунальные и складские объекты, спортивные зоны.

Согласно проектной документации, планировочное ядро «Новокольцовского» составят среднеэтажные и высотные жилые здания. Их население к 2035 году должно составить без малого 40 тысяч человек, а общая площадь застройки достигнет почти 1 миллиона квадратных метров.

На территории микрорайона также предусмотрена разветвленная сеть социальных и культурных объектов: детские сады (их вместимость к концу второго этапа строки превысит 2200 мест), школы (на 3900 мест к 2035 году), учреждения дополнительного образования, в том числе детско-юношеские спортивные школы и школы искусств.

Система здравоохранения «Новокольцовского» будет представлена стационаром на 250 коек, поликлиникой на 630 посещений в смену и станцией скорой помощи, в распоряжении которой будет 4 автомобиля. А для занятий спортом планируется возвести несколько плоскостных сооружений и спортивных залов, бассейн, лыжную базу и ледовую арену. Культурная жизнь микрорайона будет представлена собственным театром, музеем, тремя библиотеками и молодежным клубом.

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Кроме того, запланировано обустройство двух кинотеатров — в том числе и на базе одного из торгово-развлекательных центров. Общая же площадь ТРЦ на территории «Новокольцовского» составит 131,5 тысячи квадратных метров.

Не забыто и про «зеленый пояс»: он «перечеркнет» будущий микрорайон по диагонали, служа одновременно территорией для отдыха и своего рода санитарно-защитным барьером между разными частями «Новокольцовского».

Транспортная и коммунальная составляющие проекта продуманы не менее подробно. Так, улично-дорожная сеть будет состоять из магистралей скоростного движения, дорог общегородского (улицы Новокольцовская и Олимпийская) и местного значения. Внутри «Новокольцовского» будут курсировать автобусы, а с «большой землей» микрорайон свяжут автобусные маршруты до станции метро «Ботаническая» и станции городской электрички «Компрессорный завод».

Большинством голосов участники слушаний одобрили проект. Но вопросы у них тем не менее возникли. В частности, члены СНТ «Змеиная горка» попросили «на всякий случай» перевести их садовые участки из категории земель сельхозназначения в земли ИЖС. Однако собрание садоводов проголосовало против этой затеи.