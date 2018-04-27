«Ростелеком» поддержал чемпионат WorldSkills во Владимире

«Ростелеком» выступил техническим партнеромрегионального этапа чемпионата «Молодые профессионалы» WSR (WorldSkills Russia) в компетенции «Сетевое и системное администрирование». Конкурс профессионального мастерства прошёл с 23 по 25 апреля во Владимирском политехническом колледже и собрал более 200 зрителей. На площадке соревнований компания обеспечила проводной интернет на скорости до 100 Мбит/с.

Конкурсное задание состояло из трех модулей-островов Network, Windows и Linux, на выполнение каждого из которых отводилось 6 часов. Победителем чемпионатастал студент второго курса Владимирского государственного университета Денис Шерунтаев. Он получил приглашение напрохождение летней практики в «Ростелекоме» и памятные подарки от компании. Победители вошли в сборную Владимирской области , котораяв ноябре 2018 годапоедет в Москву на федеральный этап WorldSkills Russia.

Виктор Васильев , заместитель технического директора ПАО «Ростелеком»во Владимирской и Ивановской областях:

«Мы традиционно поддерживаем социально-значимые проекты, в том числе — конкурс профессионального мастерства. Это прекрасная возможность для молодёжи заявить работодателям о себе и своих возможностях. И «Ростелеком» внимательно присматривается к участникам, особенно в профильной компетенции. В этом году ребята показали действительно высокий класс, и я уверен, что практика в крупнейшей телекоммуникационной компании страны поможет им закрепить теоретические знания. Кроме того — это прекрасная возможность для ребят проверить желание развиваться в этой сфере, а для нас — присмотреться к перспективным кадрам». Кроме обеспечения рабочих мест участников проводным интернетом, «Ростелеком» развернул на мероприятиипокрытие Wi-Fiдля гостей и участников. В рамках партнёрства специалисты компании спроектировали сеть, привезли, установили и настроили оборудование, а затем обеспечили его безотказную работу.