Битва мастеров подтвердила качество работы «Екатеринбурггаза»

В АО «Екатеринбурггаз» подвели итоги конкурса профессионального мастерства, который проводился в преддверии 60-летнего юбилея предприятия. Лучших из лучших выбирали в течение марта-апреля в 8 номинациях.

В этом году в битве мастеров принимали участие представители всех специальностей газового хозяйства. В конкурс вернули состязания электрогазосварщиков, водителей и машинистов самоходных машин, аварийных бригад. Показать себя и на других посмотреть смогли слесари-ремонтники по обслуживанию газового оборудования, пунктов редуцирования газ, обходчики и монтеры по защите трубопроводов от коррозии.

"Конкурс профессионального мастерства не только повышает престиж рабочих профессий, но и дает возможность высококлассным специалистам обмениваться опытом, делиться друг с другом новейшими разработками, тонкостями мастерства. Повышается квалификация сотрудников предприятия, а значит, растет и качество обслуживания потребителей, что для нас является приоритетом", — подчеркнул генеральный директор АО «Екатеринбурггаз» Валерий Боровиков.

Неслучайно почти половина конкурсных состязаний проходила на площадке учебного центра «Екатеринбурггаза», где сотрудники предприятия регулярно проходят повышение квалификации. Центр оснащен новейшим газовым оборудованием и специальными тренажерами, имитирующими реальные объекты газового хозяйства. Конкурсанты могли устранять смоделированные неполадки без ущерба для потребителей.

"Все по-настоящему. Учебное оборудование работающее, но в него вместо газа под давлением закачан воздух. Задания для конкурсантов выбирались с учетом специфики работы, моделировались ситуации, с которыми им приходится сталкиваться в своей ежедневной практике", — рассказал один из членов комиссии Игорь Бурматов.

Машинистам экскаватора не часто приходится закрывать спичечные коробки ковшом машины, но виртуозное владение техникой необходимо для того, чтобы при земляных работах не повредить коммуникационные сети.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе АО «Екатеринбурггаз», не все состязания проходили на учебных полигонах. К примеру, обходчики и монтеры по защите трубопроводов от коррозии обследовали реальные трассы, отмечая нарушения, дефекты газовой сети и станций электрохимзащиты. Монтерам пришлось соревноваться в ненастную погоду, что конкурсантов нимало не смутило.

"И в дождь, и в снег работаем. Бывает и сугробы раскапываем, чтобы найти оборудование. Нас не испугаешь", — поделились обходчики, в обязанности которых входит профилактический осмотр газовых труб.

Завершающей точкой в битве мастеров стало соревнование «спецназа» «Екатеринбурггаза». Лучшая бригада смогла локализовать и устранить предполагаемую аварию чуть больше чем за 13 минут.