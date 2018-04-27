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Жителей Вторчермета оставят без трамваев
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Жителей Вторчермета оставят без трамваев 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В конце апреля жители Вторчемерта останутся без трамваев. В это время горожанам придется пользоваться другими видами общественного транспорта, об этом сообщает в пятницу, 27 апреля, «АиФ-Урал».
Как сообщают в ЕМУП «ТТУ», движение трамваев будет закрыто на участке улицы Титова, от Ферганской до конечной остановки «Вторчермет». Ограничения продлятся с 9 до 17 часов 29 и 30 апреля. Изменения в движении транспорта связаны с капремонтом на перекрестке Титова и переулка Ремесленный.
При этом свои маршруты изменят сразу два трамвая. Так, №1 будет следовать от станции «Виз» до «Ботанической», а №15 — от «40 лет ВЛКСМ» до «Керамической».
Напомним, до этого стало известно о том, что изменения в движении трамваев затронут и центр Екатеринбурга. С 00 часов 11 мая до 6 утра 14 мая трамвайные маршруты № 2, 6, 13, 15, 18, 23, 26 и 32 перестанут ходить по проспекту Ленина, от Московской до Луначарского. Кроме того, ограничения введут и в движении троллейбусов. На участке Карла Либкнехта, от Малышева до Челюскинцев, будут отменены маршруты № 1, 3, 5, 9, 11, 15, 17, 18, 19. Перекроют и движение личного автотранспорта на перекрестке Карла Либкнехта и проспекта Ленина. Ограничения также связаны с тем, что на этом участке рабочие будут проводить капитальных ремонт трамвайных путей.
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