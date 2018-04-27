Жителей Вторчермета оставят без трамваев

В конце апреля жители Вторчемерта останутся без трамваев. В это время горожанам придется пользоваться другими видами общественного транспорта, об этом сообщает в пятницу, 27 апреля, «АиФ-Урал»

Как сообщают в ЕМУП «ТТУ», движение трамваев будет закрыто на участке улицы Титова, от Ферганской до конечной остановки «Вторчермет». Ограничения продлятся с 9 до 17 часов 29 и 30 апреля. Изменения в движении транспорта связаны с капремонтом на перекрестке Титова и переулка Ремесленный.

При этом свои маршруты изменят сразу два трамвая. Так, №1 будет следовать от станции «Виз» до «Ботанической», а №15 — от «40 лет ВЛКСМ» до «Керамической».