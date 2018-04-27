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Эксперт: конфликты в пригородах вызваны переделом влияния в Волгограде
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Эксперт: конфликты в пригородах вызваны переделом влияния в Волгограде 

РИА «ФедералПресс» 51 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Стало известно, что Дубовская районная дума прекратила полномочия четверых депутатов, написавших заявления о сложении мандатов.
Считается, что эти события — признание поражения в политической борьбе спикера думы Ирине Дегтяревой, потерпевшей поражение в конфликте с главой района Александром Ляшенко. Последний имеет достаточно скандальную известность — в разное время с требованием его отставки выступали фермеры, учителя, депутаты. В районе даже пытались провести местный референдум.
«Остаточные явления публичной политики, насколько я могу знать, исходя из предыдущей истории этого района, являются следствием борьбы достаточно влиятельных групп в Волгограде. Заказчики дубовских конфликтов Находятся в Волгограде», — уверен координатор Клуба экспертов Нижнего Поволжья Андрей Серенко. Есть «политические и экономические персонажи, которым интересна эта земля», — отмечает Серенко.
Тоже самое относится и Городищенскому, Светлоярскому, Среднеахтубинскому и Калачевскому районам — то есть пригородным для Волгограда. Именно на этих территориях наибольшее средоточие политических конфликтов. В качестве примеров Серенко напомнил о мусором противостоянии, которое разворачивается сейчас в Светлом Яре, а «в Городище вообще все сидят», имея в виду многочисленные уголовные дела против чиновников и депутатов района.
«Вот к этому «золотому кольцу» территорий имеют очень серьезные претензии и чиновники и силовики и разные группы бизнеса, с ними связанные», — добавил он. Но Дубовка выделяется даже на этом фоне. По словам Серенко «в середине нулевых годов в электоральной кампании выяснилось, что, например, без поддержки общины турок-месхетинцев здесь выборы выиграть не то, что невозможно, но очень проблематично».
«Тут, да и во всем «золотом кольце», всегда была и всегда будет острая борьба за землю, за другие ресурсы. И всегда за ней стоят крупные фигуры в Волгограде», — подытожил Серенко.
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