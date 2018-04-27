Жители Алтуфьева активно присоединятся к программе «Активное долголетие»

Занятия по образовательным, творческим и спортивным направлениям начались в рамках программы «Активное долголетие» в Алтуфьевском районе. Заведующая отделением дневного пребывания ЦСО «Алтуфьевский» Светлана Астапова рассказала корреспонденту газеты «Алтуфьево», какие занятия пользуются наибольшим спросом.

— Активнее всего пенсионеры записываются на зумбу и фитнес, которые проводятся в нашем центре. Также быстро группы набираются на компьютерные курсы на базе школы №305, уроки английского и информационных технологий в Политехническом колледже имени Овчинникова, — уточнила Светлана Астапова.

Как подчеркнули в ЦСО, присоединиться к программе «Московское долголетие» приглашают всех желающих от 55 лет и старше. Чтобы выбрать себе занятия по душе, необходимо прийти в центр по адресу: Путевой проезд, д. 20, корп. 2 с паспортом и СНИЛС, чтобы заполнить анкету. (то)