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Жители Алтуфьева активно присоединятся к программе «Активное долголетие»
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Жители Алтуфьева активно присоединятся к программе «Активное долголетие» 

Управа Алтуфьевского района 57 минут назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Занятия по образовательным, творческим и спортивным направлениям начались в рамках программы «Активное долголетие» в Алтуфьевском районе. Заведующая отделением дневного пребывания ЦСО «Алтуфьевский» Светлана Астапова рассказала корреспонденту газеты «Алтуфьево», какие занятия пользуются наибольшим спросом.
— Активнее всего пенсионеры записываются на зумбу и фитнес, которые проводятся в нашем центре. Также быстро группы набираются на компьютерные курсы на базе школы №305, уроки английского и информационных технологий в Политехническом колледже имени Овчинникова, — уточнила Светлана Астапова.
Как подчеркнули в ЦСО, присоединиться к программе «Московское долголетие» приглашают всех желающих от 55 лет и старше. Чтобы выбрать себе занятия по душе, необходимо прийти в центр по адресу: Путевой проезд, д. 20, корп. 2 с паспортом и СНИЛС, чтобы заполнить анкету. (то)
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