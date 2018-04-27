Лучшие и худшие остановки транспорта в Новосибирске

Начнут, конечно же, с центра: по словам городских властей, «обустраивать остановки нужно не точечно, хаотично в разных районах города, а начать с центра города — Красного проспекта, расширяя диапазон». И если учесть, что ориентировочная стоимость одного только «умного моноблока» — 600 тыс. рублей, можно предположить, что процесс этот не будет быстрым. При этом множество остановочных пунктов в городе не имеют не то что электронного табло, но и обычной таблички с расписанием движения ОТ. Другие, когда-то, видимо, благоустроенные, давно нуждаются в ремонте. Так, может быть, вместо того чтобы внедрять инновационные технологии на центральных улицах, стоит вначале обеспечить защиту от ветра и дождя на окраинах?

Остановка «ДК „Металлург“. Пассажирам, ждущим здесь трамвая, о теплом павильоне остается только мечтать. Соорудить хоть какие-то стены муниципалитет не удосужился. По ГОСТам павильоны, действительно, могут не иметь стен. Но в Сибири с ее морозами и сильными ветрами такая конструкция кажется издевательством над людьми.

Остановка „Римского-Корсакова“. Стены давно отсутствуют на этой трамвайной остановке. Но хотя бы „пятой точке“ здесь теплее: кто-то из горожан заботливо положил на холодную железную лавку, которая становится ледяной при малейшем понижении температуры, деревянную доску. Главное — не порвать штаны о торчащую сбоку железную палку. Урны и информационные таблички отсутствуют.

Остановка „Новая“. На главной площади левобережья остановочные павильоны не всегда оборудованы всем необходимым. Здесь, к примеру, отсутствуют урны. Дворники приспособили для сбора использованных билетиков обычный пакет, привязав его к столбу.

Остановка „Бугринская роща“. Основательная, защищенная от ветра остановка могла бы радовать пассажиров, если бы за ее состоянием следили ответственные структуры, ведь сейчас сквозь щель в оторванной стене задувает ветер. Да и помятый опорный столб портит внешний вид.