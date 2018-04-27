Airbus сократит производство A330 в связи с падением прибыли компании почти на треть

Причина планируемого снижения объемов производства A330 заключается в потере позиций на рынке широкофюзеляжных самолетов в пользу компании Boeing

В 2019 года Airbus сократит выпуск A330 до 50 ед. В минувшем году совокупный объем поставок составил 67 ед.

Очередной проблемой для Airbus стали задержки поставок двигателей Pratt & Whitney, в которых Европейское агентство по безопасности полетов выявило дефекты. По данным Bloomberg, на данный момент десятки узкофюзеляжных A320neo ожидают поставку исправленных движков P&W.