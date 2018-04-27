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В майские праздники центр госуслуг Алтуфьева не будет работать только два дня
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В майские праздники центр госуслуг Алтуфьева не будет работать только два дня 

Управа Алтуфьевского района 57 минут назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Сотрудники столичных центров государственных услуг, в том числе Алтуфьевского района, отдохнут на майских праздниках всего два дня. Об этом сообщает пресс-служба «Моих документов».
«Для удобства посетителей центры «Мои документы» не будут работать только два дня — 1 и 9 мая. С 28 по 30 апреля, со 2 по 8 мая, а также 10 мая центры госуслуг работают в обычном режиме», — уточняется в сообщении.
Напомним, центр госуслуг Алтуфьевского района расположен по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 56а. Он работает с 08.00 до 20.00 без перерывов и выходных. (вт)
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