Американский комик сравнил Овечкина с человеком из эпохи мамонтов

Американский комик Джимми Фэллон сравнил лицо капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с внешностью человека из эпохи мамонтов. Об этом сообщает «Советский спорт».

Телеведущий в своем шоу брал лица ведущих игроков НХЛ и искал им различные аналоги.

"Скорее всего, он стоит рядом с мамонтом в диораме музея палеонтологии", — сказал Фэллон о российском нападающем.

Видео шоу Фэллона можно посмотреть на официальном канале в YouTube.

Ранее сообщалось, что Овечкин стал шестым россиянином, который набрал 100 очков в Кубке Стэнли.