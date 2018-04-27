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Американский комик сравнил Овечкина с человеком из эпохи мамонтов
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Американский комик сравнил Овечкина с человеком из эпохи мамонтов 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: NBC
Американский комик Джимми Фэллон сравнил лицо капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с внешностью человека из эпохи мамонтов. Об этом сообщает «Советский спорт».
Телеведущий в своем шоу брал лица ведущих игроков НХЛ и искал им различные аналоги.
"Скорее всего, он стоит рядом с мамонтом в диораме музея палеонтологии", — сказал Фэллон о российском нападающем.
Видео шоу Фэллона можно посмотреть на официальном канале в YouTube.
Ранее сообщалось, что Овечкин стал шестым россиянином, который набрал 100 очков в Кубке Стэнли.
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