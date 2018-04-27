Богданов прокомментировал заявления США об уничтоженных в Сирии объектах 

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Заявления США о том, что уничтоженные 14 апреля в Сирии объекты имеют отношения к производству химоружия, не выдерживают критики, считает замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Не выдерживают критики ссылки (США и союзников — ред.) на то, что уничтоженные (в результате удара 14 апреля — ред.) объекты якобы имели отношение к производству химического оружия. Как известно — и это было подтверждено экспертами ОЗХО еще в январе 2016 года — сирийская химическая программа давно свернута, …в том числе при содействии США… Показательно, что в Вашингтоне дожидаться результатов независимого расследования не захотели", — заявил Богданов в пятницу на круглом столе в Дипломатической академии МИД РФ.
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