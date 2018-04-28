Удары 14 апреля нанесли большой ущерб урегулированию в Сирии, заявил Лавров

"Пока мы с вами вместе создаем, строим, некоторые другие наши коллеги пытаются разрушить результаты совместных конструктивных усилий, не останавливаясь перед нарушениями международного права, каковым была американо-британо-французская акция против Сирии 14 апреля", — заявил российский министр.

"Нанесенные тогда по сирийскому суверенному государству ракетные удары не только серьезно обострили обстановку в стране и на международной арене, но и нанесли существенный вред перспективам скорейшего продвижения по пути мирного урегулирования", — добавил он.

США, Британия и Франция в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Сирийские власти неоднократно заявляли, что весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО

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