Назначен директор департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации Нижнего Новгорода

Он начнет работать с 27 апреля. Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской администрации.

Александр Малафеев — специалист в области HR. В разное время занимал должности директора по персоналу и развитию в крупных промышленных компаниях ОАО «Строительные машины и механизмы», ОАО «Автотехника», ОАО «AV-TO», «ПигМа», ГК «Провенто».

Победитель конкурса «Работодатель года 2014» и финалист международного конкурса портала Hh-HR brand 2015», обладатель премии «HR имя» 2016 года.