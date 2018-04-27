Ещё
Назначен директор департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации Нижнего Новгорода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назначен директор департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации Нижнего Новгорода 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Столица Нижний
Он начнет работать с 27 апреля. Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской администрации.
Решение принял мэр города Владимир Панов.
Александр Малафеев — специалист в области HR. В разное время занимал должности директора по персоналу и развитию в крупных промышленных компаниях ОАО «Строительные машины и механизмы», ОАО «Автотехника», ОАО «AV-TO», «ПигМа», ГК «Провенто».
Победитель конкурса «Работодатель года 2014» и финалист международного конкурса портала Hh-HR brand 2015», обладатель премии «HR имя» 2016 года.
Newsroom24: последние новости
Несколько улиц перекроют в Нижнем Новгороде 28 апреля Панов сложил полномочия председателя нижегородского отделения «Опоры России» Центральный фонтан Нижнего Новгорода запустят 28 апреля
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве75
Кореи помирились307
Поставим Макаревича на место887
Майские пенсии доставят по особому графику59
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»54
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение