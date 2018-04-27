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Ткачев надеется, что Турция откроет рынок для российского мяса
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Ткачев надеется, что Турция откроет рынок для российского мяса 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: ТАСС
Министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что Россия рассчитывает на то, что Турция откроет свой рынок для российских производителей мяса. Об этом сообщает РИА «Новости».
"По итогам инспекции специалистов Россельхознадзора с 24 апреля ввоз томатов в Россию разрешен еще 5 турецким предприятиям, соблюдающим предписанные фитосанитарные нормы. Таким образом, на сегодня разрешен ввоз томатов 20 предприятиям, расположенным в разных провинциях Турции. В качестве ответных шагов мы рассчитываем на поставки мясной продукции российских производителей в Турцию", — сказал Ткачев.
Ранее Россельхознадзор сообщил, что Россия может разрешить с 1 мая ввоз томатов из Турции без ограничений по предприятиям.
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