РФ сняла ограничения турецким поставщикам томатов после встречи министров

Минсельхоз РФ в пятницу сообщил, что российская и турецкая сторона пришли к договоренности с 1 мая снять ограничения по ввозу томатов из Турции. Таким образом, поставка томатов в Россию будет разрешена всем турецким предприятиям, соблюдающим фитосанитарные нормы, в рамках установленной Минсельхозом квоты в объеме 50 тысяч тонн.

Пресс-служба министерства добавила, что 3 мая состоится визит турецкой делегации в Россию для проведения консультаций, на которых планируется окончательно решить вопрос о включении России в список стран, имеющих право на экспорт говядины в Турцию. До этого, 24 апреля, Россельхознадзор разрешил ввоз томатов в Россию еще 5 турецким предприятиям, увеличив их число до 20.

"После встречи Зейбекчи и Ткачева 23 апреля в Москве и технической встречи представителей двух министерств 26 апреля Россия полностью сняла ограничения по компаниям-экспортерам томатов из Турции. Разрешен экспорт томатов, отвечающих фитосанитарным требованиям", — говорится в сообщении минэкономики Турции.