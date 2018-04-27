В двух парках Казани разрешили сочетаться браком 

С 26 апреля в двух парках Казани разрешена регистрация браков. В том числе, поставить штамп можно будет в парке Горького и Горькинско-Ометьевском лесу. В первом случае регистрировать браки будут на территории арт-объекта «Мэхэббэт». Кроме того, в качестве площадки можно выбрать центр парка — в распоряжении молодоженов газон и лес. В Горькинско-Ометьевском лесу свадьбы будут играть под белым навесом или в зоне «зеленого пляжа». Чтобы сочетаться браком в парках, следует обратиться с заявлением в Управление ЗАГС Казани. Дирекция парков и скверов исполкома Казани согласует конкретное место проведения церемонии.