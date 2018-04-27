Ещё
Работы по строительству надземного перехода у «Флейты» начаты с опозданием
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Работы по строительству надземного перехода у «Флейты» начаты с опозданием 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
В текущем году в Зеленограде запланировано строительство двух пешеходных переходов. В настоящее время на Савелкинском проезде началось возведение одного из них — однопролетного мостового сооружения. Заместитель префекта ЗелАО Дмитрий Морозов сообщил, что подрядная организация затянула с началом работ.
По условиям контракта строительство объекта должно быть завершено в декабре текущего года, но из-за сбоя в графике, нет уверенности, что работы завершатся в срок. Еще один пешеходный переход, нерегулируемая «зебра», должен появиться в третьем микрорайоне Зеленограда, на Яблоневой аллее напротив магазина «Атак». Зампрефекта добавил, что строительство каких-либо других объектов улично-дорожной сети на этот год не запланировано.
Д. Морозов также прокомментировал прошедшую недавно в ЦОДД презентацию концепции по реконструкции Центрального и Панфиловского проспектов, включающую, в том числе, обустройство дополнительных наземных переходов рядом с внеуличными переходами и установку новых светофоров. По его словам, пока это частная инициатива, которая требует проработки. Предложения обязательно будут рассмотрены, но не факт, что все они будут реализованы.
Савелки: последние новости
Волонтеры провели мемориально-патронатную акцию на Зеленоградском кладбище В преддверии дачного сезона в Зеленограде пустят два автобусных маршрута С савелкинскими школьниками провели просветительские беседы и лекции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве80
Кореи помирились310
Поставим Макаревича на место908
Майские пенсии доставят по особому графику65
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»54
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение