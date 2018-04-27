Работы по строительству надземного перехода у «Флейты» начаты с опозданием

В текущем году в Зеленограде запланировано строительство двух пешеходных переходов. В настоящее время на Савелкинском проезде началось возведение одного из них — однопролетного мостового сооружения. Заместитель префекта ЗелАО Дмитрий Морозов сообщил, что подрядная организация затянула с началом работ.

По условиям контракта строительство объекта должно быть завершено в декабре текущего года, но из-за сбоя в графике, нет уверенности, что работы завершатся в срок. Еще один пешеходный переход, нерегулируемая «зебра», должен появиться в третьем микрорайоне Зеленограда, на Яблоневой аллее напротив магазина «Атак». Зампрефекта добавил, что строительство каких-либо других объектов улично-дорожной сети на этот год не запланировано.

Д. Морозов также прокомментировал прошедшую недавно в ЦОДД презентацию концепции по реконструкции Центрального и Панфиловского проспектов, включающую, в том числе, обустройство дополнительных наземных переходов рядом с внеуличными переходами и установку новых светофоров. По его словам, пока это частная инициатива, которая требует проработки. Предложения обязательно будут рассмотрены, но не факт, что все они будут реализованы.