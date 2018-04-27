В Астраханской области разберутся с газовыми неплатежами

Астраханский губернатор Александр Жилки рассказал подробности своей недавней встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером . Руководитель концерна подтвердил планы завершения газификации области (уровень уже близок к 90%) — в этом году будут начаты работы на 12 объектах, а также перспективы спортивных и социальных проектов, включая строительство в Астрахани ледового дворца. В 2019 году «Газпром» планирует построить в регионе 10 спортплощадок.

В свою очередь регион пообещал активизировать решение проблемы долгов за поставленный газ. Общая величина уже достигла 3,5 млрд рублей, причем всего за месяц задолженность региона выросла почти на 150 млн Без малого 2 млрд составляют долги населения. Около 25% неплательщиков своего рода «принципиальные» — от них нет ни одного платежа больше года, именно такие потребители создали около 1,3 млрд рублей задолженности. В отношении них в области начали жесткие меры, в первую очередь собственно отключение от ресурса. В этом году уже провели почти 12 тыс. временных отключений.

«Будем подходить жестко, а куда деваться?», — заметил Жилкин , уточнивший также, что существует и вопрос «несуразных» долгов. Речь о ситуациях, когда люди не следят за состоянием счетчика и на нем, например, откололась часть сургучной пломбы — просто от старости. Формально такой счетчик считается скомпрометированным и «Межрегионгаз» выставляет людям долги по ненормативному потреблению. «Мы договорили с Алексеем Борисовичем (Миллером), что не будут подходить формально, во всех ситуациях разберутся и те, кто добросовестно платит, им такие долги будут списаны», — сообщил Александр Жилкин.

Он также признал, что существует, а иногда и растет задолженность муниципалитетов, пообещав в течение ближайших двух месяцев «расшить основные вопросы».