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Судовская Аравия предложила отправить России пробные партии пшеницы
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Судовская Аравия предложила отправить России пробные партии пшеницы 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Судовская Аравия предложила отправить России ей две пробные партии пшеницы для проверки ее сохранности в условиях климата страны. Об этом сообщается на сайте Россельхознадзора.
Как стало известно, представители Саудовской Аравии посетили хлебокомбинат в Сочи, где ознакомились с процессом производства хлеба.
"Представители Саудовской Аравии предложили подготовить и отправить им две пробные партии российской пшеницы для проверки сохранности в условиях климата Саудовской Аравии и проведения повторного эксперимента по выпечке хлеба совместно с российской стороной", — заявили в Россельхознадзоре.
Глава делегации пригласил российскую сторону совершить визит в Саудовскую Аравию для ознакомления с системой качества и безопасности зерна.
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