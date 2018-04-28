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Саудовская Аравия предложила России поставить пробные партии пшеницы
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Саудовская Аравия предложила России поставить пробные партии пшеницы 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Саудовская Аравия предложила РФ отправить ей две пробные партии пшеницы для проверки ее сохранности в условиях климата страны, сообщается на сайте Россельхознадзора по итогам визита саудовской делегации.
Визит с целью ознакомления с системой контроля качества и безопасности зерна в РФ проходил с 22 по 27 апреля. Гости посетили Краснодарский край, а также оценили работу лаборатории в новороссийском филиале ФГБУ «Центр оценки качества зерна». В порту Новороссийска делегация ознакомилась с процессом отбора проб во время погрузки зерна на экспорт.
Также представители Саудовской Аравии посетили хлебокомбинат в Сочи, где ознакомились с процессом производства хлеба.
"Представители Саудовской Аравии предложили подготовить и отправить им две пробные партии российской пшеницы для проверки сохранности в условиях климата Саудовской Аравии и проведения повторного эксперимента по выпечке хлеба совместно с российской стороной", — говорится в сообщении Россельхознадзора.
Глава делегации также пригласил российскую сторону совершить визит в Саудовскую Аравию в октябре текущего года для ознакомления с системой качества и безопасности зерна, а также технологией хлебопечения.
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