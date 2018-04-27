Пшеница из Краснодарского края заинтересовала Саудовскую Аравию

Делегация Главного управления по зерну Королевства Саудовская Аравия посетила Кубань с деловым визитом. Гости побывали на «Сочинском хлебокомбинате», где ознакомились с качеством используемого сырья. Делегации также показали организацию технологических процессов производства различных видов хлебобулочных изделий, техническое оснащение предприятия и ассортимент вырабатываемой продукции.

По словам членов делегации Саудовской Аравии, государство заинтересовано в поставках кубанской пшеницы.

Члены делегации самостоятельно произвели замесы теста, что позволило им лично оценить качество готового теста. Для оценки качества муки, произведенной из кубанской пшеницы, они отобрали ее образцы для дальнейшего исследования.

По итогам встречи было принято решение продолжить переговоры по налаживанию делового сотрудничества.