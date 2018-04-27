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Болгария в будущем станет двадцатым членом еврозоны, заявили в ЕК
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Болгария в будущем станет двадцатым членом еврозоны, заявили в ЕК 

РИА Новости 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 27 апр — РИА Новости, Мария Князева. Болгария в будущем станет следующим, двадцатым членом еврозоны, уверен еврокомиссар по экономическим и финансовым делам Пьер Московиси.
"Болгария будет следующим членом еврозоны, без сомнения. Но мы должны подготовить это, и мы не должны спешить", — сказал Московиси журналистам.
Вступление в еврозону страны, входящей в Евросоюз, возможно лишь после того, как она будет соответствовать определенным критериям, в том числе, экономическим.
"Присоединение к еврозоне должно быть дополнительным активом, а не шоком", — констатировал еврокомиссар.
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