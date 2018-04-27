Болгария в будущем станет двадцатым членом еврозоны, заявили в ЕК

"Болгария будет следующим членом еврозоны, без сомнения. Но мы должны подготовить это, и мы не должны спешить", — сказал Московиси журналистам.

Вступление в еврозону страны, входящей в Евросоюз , возможно лишь после того, как она будет соответствовать определенным критериям, в том числе, экономическим.

"Присоединение к еврозоне должно быть дополнительным активом, а не шоком", — констатировал еврокомиссар.