Болгария в будущем станет двадцатым членом еврозоны, заявили в ЕК 

БРЮССЕЛЬ, 27 апр — РИА Новости, Мария Князева. Болгария в будущем станет следующим, двадцатым членом еврозоны, уверен еврокомиссар по экономическим и финансовым делам Пьер Московиси.
"Болгария будет следующим членом еврозоны, без сомнения. Но мы должны подготовить это, и мы не должны спешить", — сказал Московиси журналистам.
Вступление в еврозону страны, входящей в Евросоюз, возможно лишь после того, как она будет соответствовать определенным критериям, в том числе, экономическим.
"Присоединение к еврозоне должно быть дополнительным активом, а не шоком", — констатировал еврокомиссар.