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Сотрудники центра «Мои документы» Лианозова отдохнут 1 и 9 мая
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Сотрудники центра «Мои документы» Лианозова отдохнут 1 и 9 мая 

Управа района Лианозово 54 минуты назад
Фото: Управа района Лианозово
Во время майских праздников центр госуслуг района Лианозова будет закрыт всего два дня. Как сообщает пресс-служба «Моих документов», выходных будет так мало для удобства жителей, которые планируют свой визит.
«Центры «Мои документы» не будут работать только два дня — 1 и 9 мая. С 28 по 30 апреля, со 2 по 8 мая, а также 10 мая центры госуслуг работают в обычном режиме», — уточняется в сообщении.
Напомним, центр госуслуг Лианозова обновил график загруженности. Согласно статистике, сейчас самые свободные дни — четверг, суббота и воскресенье. Центр госуслуг «Мои документы» района Лианозово расположен по адресу: ул. Абрамцевская, д. 3. Он работает с 08.00 до 20.00 без перерывов и выходных. (вт)
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