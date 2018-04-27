Сотрудники центра «Мои документы» Лианозова отдохнут 1 и 9 мая

Во время майских праздников центр госуслуг района Лианозова будет закрыт всего два дня. Как сообщает пресс-служба «Моих документов», выходных будет так мало для удобства жителей, которые планируют свой визит.

«Центры «Мои документы» не будут работать только два дня — 1 и 9 мая. С 28 по 30 апреля, со 2 по 8 мая, а также 10 мая центры госуслуг работают в обычном режиме», — уточняется в сообщении.

Напомним, центр госуслуг Лианозова обновил график загруженности. Согласно статистике, сейчас самые свободные дни — четверг, суббота и воскресенье. Центр госуслуг «Мои документы» района Лианозово расположен по адресу: ул. Абрамцевская, д. 3. Он работает с 08.00 до 20.00 без перерывов и выходных. (вт)