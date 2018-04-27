Машины вне времени. Уникальные станки показали Нижегородцам

Фото Юрия ПравдинаМашины вне времени. Уникальные станки показали Нижегородцам

Франции, Швейцарии и Новинки машиностроительного комплекса, наукоёмкие технологии, инструменты, оборудование лучших предприятий из восьми регионов России , а также Бельгии Китая — всё это было представлено на Нижегородской ярмарке на специализированной выставке «Машиностроение. Станки. Инструмент. Сварка».

Процесс пошёл

Директор института промышленных технологий машиностроения Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева Алексей Панов отметил на открытии выставки, что в отрасли произошли большие перемены. Всё строится на «цифре».

— Во многих городах возрождаются прежние заводы, строятся новые, нацеленные на выпуск самого современного оборудования. Сказать, что оно на все 100% отечественное или, наоборот, импортное, нельзя, как и о популярном ныне в автомобилестроении отвёрточном производстве. Если изделие собирается здесь, то комплектующие в значительной части завозятся из-за рубежа. Глобализация, международная кооперация дают о себе знать. Отрадно, что наши специалисты, в том числе выпускники НГТУ, активно работают в отрасли, занимаются подготовкой станков с ЧПУ, программным обеспечением, налаживают собственное производство. Здесь, на выставке возле своих стендов стоит немало молодых коллег-политеховцев. Не стоит на месте и высшая школа. У нас модернизируются образовательные программы, появляются новые — «Интеллектуальные системы в машиностроении». Вошли в нашу жизнь и аддитивные технологии. Формообразование освоено, дело за расчётами прочности и так далее.

Впрочем, абсолютные показатели достижений современного российского станкостроения возвращают к суровой реальности. Так, по данным Российской ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент», в прошлом году во всей стране было произведено 1799 станков, это примерно столько, сколько Нижегородский завод фрезерных станков выпускал за месяц, или 1% от всего станочного парка современной России. Так что, если двигаться такими темпами, то полностью заменить устаревшее оборудование на современное отечественное мы сможем ровно через 100 лет.

А ведь когда-то советские станки охотно покупали лидеры мировой экономики.

Японии. — Приобретённый Францией мощнейший 75-тонный пресс, — говорит директор по связям с промышленностью и госструктурами ассоциации «Станкоинструмент» Николай Юденков , — работает до сих пор. Оборудование с табличкой Made in USSR использовалось на заводах в Германии

Правда, нахваливая наш металл, из которого оно сделано, зарубежные покупатели убирали родную электронику и ставили свою. Так что сказать вслед за господином Юденковым, что отечественный станкопром умер исключительно из-за недальновидной политики горе-реформаторов 90-х, наверное, нельзя. Всё-таки пятый технологический уклад, переход к информационным технологиям мы благополучно проспали.

И все же роль властей, политических и экономических, в проблемах и перспективах отрасли велика. Действительно, четверть века назад тогдашний министр экономики Евгений Ясин утверждал, что нам свои станки не нужны, купим импортные. Такая позиция федеральной власти вместе с объективными предпосылками привела отрасль к фактическому краху. Также и нынешние руководители, по словам Николая Юденкова, до самого последнего времени не обращавшие внимания на плачевное состояние станкостроения, могут сделать немало для его возрождения.

Впрочем, первые шаги в этом направлении уже сделаны. Производители могут получить столь необходимые для модернизации кредитные ресурсы на чрезвычайно выгодных условиях. Федеральный фонд развития промышленности выдает займы под 1% на первые три года и под 5% на последние два.

— Это вполне приемлемые, на уровне лучших мировых стандартов условия. А ведь, — вспоминает Юденков, — приходилось брать банковские кредиты под 27%. Сколько же станкостроительных предприятий разорилось, попав в такую кабалу!

Правда, признают специалисты, есть проблема, не связанная с финансовыми трудностями. Сегодняшней промышленности станки, чьё конкурентное преимущество сводится к качественному металлу, не нужны. Сейчас требуются умные машины, обеспечивающие по-настоящему безлюдное производство, как в Японии. Для таких станков требуется соответствующая база микроэлектроники. А она почти полностью импортная. А значит, зависимая от воли забугорных политиков, стращающих нас очередными санкциями. Так будущее станкостроения оказывается связанным с развитием отечественной цифровой экономики.

Станкопром, вперёд!

И всё-таки станкостроители не опускают руки. Показательна история одного из участников выставки — нижегородского предприятия «Продмашсофт». В 1996 году работники лаборатории программного обеспечения нижегородского завода фрезерных станков после ликвидации «ЗеФСа» создали свою фирму, разрабатывающую софт для станков с числовым программным управлением. Сейчас «Продмашсофт» не только поставляет программный продукт производителям Нижегородской области и других регионов. Компания также занимается модернизацией оборудования клиентов. В последнее время станкостроители совместно со специалистами НИИ измерительных систем им. Ю. Е. Седакова участвуют в проекте «Росатома» по созданию нового производства современных умных станков в Челябинской области

Так что положительные сдвиги в возрождении отечественного станкостроения есть, и в этом убеждает выставка «Машиностроение. Станки. Инструменты».