Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США

Неопознанный летающий объект, якобы зафиксирован датчиками системы обзора AN/ASQ-228.

Организация To The Stars Academy of Art and Science (TTSA) разместила видео, которое, по ее словам, подтверждает очередную встречу американских военных с представителями внеземных цивилизаций.