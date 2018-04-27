Региональный передатчик цифрового вещания запустили на Камчатке

ТАСС , 27 апреля. Региональный передатчик цифрового вещания запустили в пятницу в камчатском филиале ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», сообщает в пятницу пресс-служба краевого правительства.

"Ранее региональные врезки были возможны только в аналоговом вещании, а пользователям цифрового варианта приходилось смотреть новости московского региона. Сейчас жители края получат качественный сигнал на своих телевизорах", — приводит пресс-служба слова руководителя агентства по информатизации и связи Камчатского края Инги Леонтьевой.

Первый мультиплекс на Камчатке охватил 33 населенных пункта, но до сегодняшнего дня в них не было региональных вставок, и вещание велось в аналоговом формате. Сейчас основная часть населения края начнет принимать более качественный цифровой сигнал. После полного перехода на цифровое вещание все региональные программы, включая новостные и рекламные блоки, станут доступны в цифровом формате.