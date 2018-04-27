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Региональный передатчик цифрового вещания запустили на Камчатке
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Региональный передатчик цифрового вещания запустили на Камчатке 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 27 апреля. Региональный передатчик цифрового вещания запустили в пятницу в камчатском филиале ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть», сообщает в пятницу пресс-служба краевого правительства.
"Ранее региональные врезки были возможны только в аналоговом вещании, а пользователям цифрового варианта приходилось смотреть новости московского региона. Сейчас жители края получат качественный сигнал на своих телевизорах", — приводит пресс-служба слова руководителя агентства по информатизации и связи Камчатского края Инги Леонтьевой.
Первый мультиплекс на Камчатке охватил 33 населенных пункта, но до сегодняшнего дня в них не было региональных вставок, и вещание велось в аналоговом формате. Сейчас основная часть населения края начнет принимать более качественный цифровой сигнал. После полного перехода на цифровое вещание все региональные программы, включая новостные и рекламные блоки, станут доступны в цифровом формате.
"До сегодняшнего дня первый цифровой мультиплекс у нас представлял только московский продукт. С сегодняшнего дня появляется пусть небольшая пока, но камчатская врезка. Думаю, к концу года мы запустим врезку на канале «Россия 24», который тоже у нас стоит в первом цифровом мультиплексе. Там уже будут не только новостные, но и тематические программы", — приводятся в сообщении слова директора филиала ФГУП ВГТРК «Государственная телевизионная и радиовещательная компания „Камчатка“ Алексея Костылева.
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