В Волхове обсудили реализацию добровольческих проектов

25 апреля в Волхове прошел круглый стол, посвященный реализации социально значимых добровольческих проектов в Ленинградской области . Основная задача которого — помочь наладить взаимодействие власти и общественным объединениям.

Его провела комиссия по развитию институтов гражданского общества и некоммерческого сектора, поддержке социально ориентированных НКО, межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты Ленинградской области.

Чтобы обсудить заявленные в повестке вопросы, в зале заседаний Волховской районной администрации собрались представители всех заинтересованных сторон: волонтерских и общественных объединений, профильных комитетов областного правительства, администраций муниципальных районов и поселений и социального отдела Тихвинской епархии.

Владимир Журавлёв. Основная задача проводимого заседания — помочь наладить конструктивное взаимодействие между властью и общественными объединениями, занимающимися волонтерством в социальной сфере, пояснил участникам встречи председатель комиссии, заместитель председателя Общественной палаты

Круглый стол в Волхове стал вторым в череде тематических мероприятий Общественной палаты Ленинградской области: осенью прошлого года заседание на аналогичную тему прошло в Сосновый Бор , и на него были приглашены представители южных и юго-восточных районов Ленинградской области. Прошедшее время позволяет оценить итоги встречи: присутствовавшие на заседании районы не просто отчитались по итогам проведенной работы, налажен тесный контакт между «хозяевами» и гостями-инициаторами, представителями благотворительного фонда «БлагоДари» из Гатчины , общественники щедро делятся опытом напрямую, подсказывая друг другу пути решения проблем.

В этот раз за круглый стол сели представители Волховского, Бокситогорского, Подпорожского, Лодейнопольского, Тихвинского и Киришского районов. Глава муниципального образования город Волхов Виталий Напсиков на правах хозяина поблагодарил общественников за добрые сердца, труд «не за награды и ордена» и пожелал плодотворной работы, передав слово члену Общественной палаты, участнику благотворительного фонда «БлагоДари» из Гатчины Анне Макарычевой.

Всего два года назад Анна стала одним из инициаторов проекта «Автоволонтеры. Гатчина». Сегодня это настоящий «Народный проект», он выполняет около 90 процентов поданных заявок, а в число его добровольных помощников входят не только жители Гатчинского района, но даже коммерческие организации. Например, местные газеты публикуют рекламу «Автоволонтеров», чтобы о проекте узнали пожилые люди, которые не являются интернет-пользователями, а местная служба такси нередко берет на себя выполнение самых дальних и дорогостоящих заявок.

Ольга Гусева и Олег Богданов рассказали о том, как удается реализовывать другие проекты фонда: «Помощь семьям в трудной жизненной ситуации» и «Помощь бездомным».

Гатчинские волонтеры уже наработали большой практический опыт и готовы им делиться, даже разработали методички, где расписали пошаговый механизм реализации проектов.

Еще один участник встречи — координатор петербургской «Ночлежки» Алексей Варсопко. Этот проект работает в Петербурге с 1990 года и на его счету тысячи людей, вернувшихся к нормальной жизни.

Игумен Антоний, председатель отдела по благотворительности и социальному служению Тихвинской епархии, представил проект «В гости к батюшке», для детей-сирот и детей в трудной жизненной ситуации.

Еще один участник встречи — Фонд помощи пожилым и инвалидам «Старость в радость», охватывающий уже 30 российских регионов. Региональный координатор фонда Ольга Иванова и волонтер, курирующий Кингисеппский дом престарелых, Ольга Махлевская поделились опытом работы в учреждениях Ленобласти и планами на будущее.

Далее разговор зашел о мерах поддержки социальных НКО и волонтерских проектов в Ленинградской области. Собравшимся представили Ресурссный центр «Мы вместе», созданный Центром помощи «Мастерская свободы» при поддержке областного комитета по печати. Для СО НКО центром будут проводиться образовательные мероприятия, консультации, созданы рабочие площадки, и все это — совершенно бесплатно. Более того, три самые активные организации получат в подарок созданные для них интернет-сайты. О субсидиарной и грантовой поддержке СО НКО рассказал участникам заседания начальник отдела социальных коммуникаций Комитета по печати и связям с общественностью региона Александр Зеленин, о работе Совета НКО при областном Заксобрании — депутат Валерия Коваленко . Она предложила фонду «Старость в радость» провести презентацию своей работы на заседании Совета, чтобы найти партнеров для совместной реализации проектов среди областных НКО.

В белой зависти к Гатчине, где работают такие замечательные и активные добровольцы, призналась в ходе своего выступления член Общественной палаты, волховчанка Валентина Красильникова, выразив надежду, что подобные проекты будут созданы во всех районах Ленинградской области. Но как показало обсуждение, для старта большинству проектов нужен стартовый капитал, будь то земля или помещения, а значит, государственная поддержка — важное условие для развития социальных волонтерских проектов.

Участники встречи направят в Общественную палату свои предложения в рекомендации по итогам круглого стола, ну а взаимодействие между ними по реализации на своей территории идей и проектов, о которых говорили на встрече, будет вестись уже напрямую.