Додон: большинство граждан Молдавии считает Россию стратегическим партнером

"Несмотря ни на что, между нашими государствами на уровне президентов и на уровне регионов очень хорошие отношения. Можно констатировать, что и на высшем уровне, и на уровне регионов мы компенсируем то, что не делают наши правительство и парламент", — сказал Додон. Он отметил позитивную динамику в торговых отношениях и гуманитарной сфере и анонсировал визит делегации на Петербургский международный экономический форум в этом году.

По словам Додона, в ближайшие дни в Петербурге он намерен обсудить перспективы регионального сотрудничества, а также встретиться с представителями молдавской диаспоры со всей России и студентами. По его данным, в Петербурге проживают несколько сотен тысяч молдован. «Обсудим и узнаем их предложения по поводу того, чтоб у нас активизировались отношения», — отметил глава республики.

"Хочу констатировать, что у нас никаких серьезных проблем нет. Те попытки подорвать стратегическое партнерство определенных сил Молдавии больше обусловлены нежеланием большинства граждан, а политической внутренней борьбой, чтобы попытаться сохраниться во власти после парламентских выборов. Молдавский народ, большинство граждан республики Молдова считают Россию стратегическим дружеским партнером, настроены на дружбу", — подчеркнул он.

Полтавченко в свою очередь отметил, что Петербург готов сотрудничать с республикой в гуманитарной сфере и активизировать торговые отношения по поставкам продовольствия. По его словам, в 2017 году товарооборот между Петербургом и Молдовой вырос на 24%. Он отметил, что наиболее активно сотрудничество развивается с автономным территориальным образованием Гагаузия, где есть множество проектов. Губернатор Петербурга также выразил надежду на продолжение переговоров о строительстве торгового дома города Бельцы в городе, о чем существует договоренность с 2015 года.