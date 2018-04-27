Джессика Симпсон беременна третьим

Поклонники Джессики Симпсон уверены: актриса ждет третьего ребенка. Именно такой вывод они сделали, когда папарацци засняли звезду на улице Нью-Йорка . Она была одета в шелковое мини-платье. Наброшенный поверх жакет только подчеркивал заметно округлившийся живот актрисы. Поклонники сразу же начали поздравлять Симпсон со скорым прибавление в семье. Правда, нашлись и те, кто предположил, что она просто поправилась, тем более что актриса действительно склонна к полноте. Сама она пока никак не прокомментировала эти слухи.

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Пока поклонники радовались за свою любимицу, модные критики ужасались, глядя на Симпсон. Действительно, наряд актрисы был больше похож на настоящую ночную рубашку, чем на наряд в бельевом стиле. Кроме того, черный бюстгальтер неприлично торчал из наряда, а красный гусарский жакет, черная фуражка и ботфорты на платформе и шпильке превращали наряд актрисы в маскарадный костюм. Впрочем, Джессика довольно часто предстает в странных и откровенных образах, а также не боится сниматься для глянцевых журналов практически голой. Симпсон явно не стесняется своего тела и смело его демонстрирует.

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