Мемориал памяти артистам-участникам ВОВ установят у Большого Московского цирка к Дню Победы

У Большого Московского государственного цирка к Дню Победы установят Мемориал памяти артистам, принимавшим участие в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского.

«В этом году исполняется 73 года со дня Великой Победы. Каждый год Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского проводит ряд мероприятий, приуроченных этому событию. Накануне Дня Победы, на площади перед зданием Большого Московского государственного цирка состоится торжественное открытие Мемориала памяти, посвященного артистам цирка, участвовавших в боевых действиях в годы Великой Отечественной войны. Среди приглашенных гостей — участники войны, труженики тыла, сотрудники, которые отдали цирку больше 40 лет жизни», — рассказали в пресс-службе.

После торжественного открытия стелы ветеранов ждет праздничный банкет, добавили в пресс-службе.

Мероприятие пройдет в 13:00 8 мая по адресу: проспект Вернадского, д. 7.