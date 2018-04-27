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1 мая — праздник весны и труда!
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1 мая — праздник весны и труда! 

Комитет ветеринарии города Москвы 1 час назад
Фото: Комитет ветеринарии города Москвы
Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю Вас с праздником весны и труда!
Этот день является одним из самых любимых праздников в нашей стране.
На протяжении многих лет он был и остаётся Праздником мира, весны и труда.
И в современной России сохранил свою актуальность, оставаясь символом добра, справедливости, уважения к честному и плодотворному труду.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия,
добра и уверенности в завтрашнем дне!
С уважением,
председатель Комитета ветеринарии города Москвы А. В. Сауткин
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