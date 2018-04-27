1 мая — праздник весны и труда!

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю Вас с праздником весны и труда!

Этот день является одним из самых любимых праздников в нашей стране.

На протяжении многих лет он был и остаётся Праздником мира, весны и труда.

И в современной России сохранил свою актуальность, оставаясь символом добра, справедливости, уважения к честному и плодотворному труду.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия,

добра и уверенности в завтрашнем дне!

С уважением,