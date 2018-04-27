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Порт «Морской фасад» станет грузопассажирским в следующем году
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Порт «Морской фасад» станет грузопассажирским в следующем году 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Накануне парламентарий Резник выложил в своем блоге официальное письмо от Смольного — в нем отмечено, что Минтранс России согласовал реконструкцию пассажирского порта Санкт-Петербурга. В октябре следующего года обновленный порт начнет свою работу.
В письме также сказано, что вопрос о смене направления порта обсуждался еще в сентябре 2016 года на Транспортном Совете при Правительстве Санкт-Петербурга. Однако Максим Резник, комментируя ответ Смольного, отмечает, что активисты Петербурга недовольны реконструкцией порта, о которой узнали только в этом году из СМИ.
Кстати, гендиректор «Пассажирского порта Морской Фасад» Вадим Каширин, ранее объяснял петербуржцам, что ведущиеся работы не предусматривают строительства особого грузового терминала и, что модернизация существующего не предусматривает увеличения принимаемых грузовых машин.
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