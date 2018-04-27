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Сотрудники ОМВД по району Новогиреево составили за прошлый год больше двух с половиной тысяч административных протоколов
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Сотрудники ОМВД по району Новогиреево составили за прошлый год больше двух с половиной тысяч административных протоколов 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Как сообщили новогиреевские полицейские, всего за 2017 год было составлено две тысячи шестьсот двадцать восемь протоколов по поводу разного рода административных правонарушений.
Более тысячи четырехсот протоколов из их общего числа составили участковые инспекторы полиции, восемьсот пятьдесят девять протоколов составлено сотрудниками ППС, и сто двенадцать — инспекторами Отдела по делам несовершеннолетних.
Процент взыскания по административным штрафам в районе Новогиреево составил восемьдесят восемь процентов, что превышает средний показатель ВАО — восемьдесят один процент.
Из тех лиц, которые привлекались в Новогиреево к административной ответственности, шестьсот тринадцать — иностранцы или лица без гражданства, привлеченные к административной ответственности за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации. Из них шестьдесят человек было выдворено из России в судебном порядке, двенадцать — в принудительном порядке.
Пятьдесят протоколов составлено полицией за несанкционированную торговлю на территории района. Кроме того, шестьдесят восемь раз нарушители и их товар доставлялись в управу района для оформления материалов и принятия по ним решений.
Фото — Александр Калугин.
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