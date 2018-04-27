Жителей Теплого Стана призывают к осторожности

«Заказники Тропаревский и Теплый Стан Мосприрода» предупреждает, что с наступлением теплой погоды на природных территориях пробуждаются от зимней спячки иксодовые клещи, переносчики инфекционных заболеваний.

На особо охраняемых природных территориях Москвы использование химических средств для обработки против клещей запрещено законом. Так как же постараться максимально оградить себя от неприятной встречи?

В природных парках проводят профилактические работы: покос травы возле детских и спортивных площадок, вдоль дорожно-тропиночной сети, уборку валежника и захламленности, а также размещают на территориях информационные плакаты и проводят инструктаж для посетителей.

Итак, отправляясь на природу, не забывайте о мерах личной безопасности: необходимо одеться так, чтобы клещи не могли заползти под одежду, а также избегать участков леса с высокой травой.

Даже в жаркую погоду, по возможности, стоит закрыть все открытые участки тела. Выберите одежду из плотных тканей, которая закроет руки и ноги. Желательно, чтобы низ брюк и рукава плотно прилегали к телу, шея была закрыта, носки должны быть длинными. Обязательно наденьте головной убор, так как в волосах клеща труднее заметить. Вернувшись домой, — осмотрите открытые участки тела. Для профилактики укусов насекомых можно применять репелленты.

Если клещ все же укусил — немедленно обратитесь в ближайший травматологический пункт города Москвы, где после выяснения обстоятельств укуса и осмотра врачом будет принято решение о необходимости дополнительных лечебных и профилактических мер (вакцинации и т.д.). Также можно обратиться в службу скорой помощи по телефону 103 для получения консультаций.