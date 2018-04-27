Более 200 млн рублей направят на разработку полимеров в КБГУ

НАЛЬЧИК , 27 апреля. / ТАСС /. Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) в 2018 году получили от Минобрнауки РФ 200 млн рублей на реализацию проекта по разработке трех новых видов полимеров, которые применяются в космической, авиационной и оборонной отраслях. Об этом ТАСС сообщила доктор химических наук, заведующая лабораторией института химии и биологии КБГУ Светлана Хаширова.

"При поддержке Министерства образования и науки России в этом году получил продолжение проект ученых КБГУ по созданию высококонструкционных полимеров. Ведомство открыло финансирование разработки трех новых видов высокотехнологичных полимеров для применения в космической, авиационной и оборонной отраслях. Объем финансирования составит более 200 млн рублей", — сказала Хаширова.

По ее словам, ранее при поддержке Фонда перспективных исследований уже были созданы отечественные технологии получения двух видов суперконструкционных полимеров, которые сегодня готовы к внедрению в производство.

"Полная линейка нового вида пластика, способного заменить металл, будет состоять из пяти отечественных суперполимеров и множества композитов на их основе. Это материалы с повышенными характеристиками электропроводности, прочности, термостойкости, жесткости и т. д., из которых можно получать изделия как литьем, так и 3D-печатью. Высокие характеристики этих материалов усилят конкурентоспособность отечественной техники", — рассказала ученый.

Перспективы использования

С появлением своих технологий стал актуален вопрос о создании в России собственного производства «высоких» полимеров, которое позволит уйти от импортозависимости стратегическим важным отраслям промышленности.

"Например, заинтересованность в наших разработках уже высказали госкорпорация «Роскосмос» , российская авиастроительная " Корпорация «Иркут» , ряд машиностроительных предприятий, оборонно-промышленный комплекс, медицина. Заказчики сегодня заявляют объемы, которые мы не имеем возможности синтезировать на уровне лаборатории, где нет промышленных реакторов. Поэтому необходимо очень быстро создать такие производства, чтобы удовлетворить стратегически важные отрасли — оборонку, космос, авиацию, машиностроение", — отметила Хаширова и добавила, что в настоящее время активно ведутся переговоры с потенциальными инвесторами — "Газпромом" , ООО «Татнефтехиминвест холдинг» и другими крупными корпорациями.

В частности, проект ученых КБГУ проходит экспертизу на предмет инвестирования «Газпромом» в создание первого в России производства суперконструкционных полимеров и композитов.

В ближайшие два года в вузе намерены заняться продвижением по внедрению разработанных технологий в производство. «Учитывая особенности рынка аддитивных технологий, а также тот факт, что наши материалы для 3D-печати на 40% дешевле зарубежных, можно утверждать, что, новая продукция будет пользоваться большим конкурентным преимуществом не только на российском, но и на мировом рынке», — резюмировала собеседник агентства.

Применение полимеров

В 2017 году КБГУ признан победителем по результатам конкурса Минобрнауки РФ по двум проектам в области создания суперконструкционных полимеров. На разработку новых полимерных композитов Институт химии и биологии КБГУ в период 2017-2019 годах получит 216 млн рублей. Конкурс проводился в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».

Ученые работают над материалами, обладающими целым рядом необходимых для универсальной эксплуатации свойств. «Это новые материалы — полимерные композиты, обладающие повышенными эксплуатационными свойствами. Они более прочные, теплостойкие, морозоустойчивые, не горящие. Могут быть использованы в авиации, космосе, Арктике, при добыче нефти», — рассказала Хаширова.

По ее словам, композитные материалы очень востребованы для применения в стратегических отраслях. «К примеру, детали, сделанные из новых полимеров, будут в два-три раза меньше, а их свойства [прочности] гораздо выше, чем у металлических, потому что они не подвержены коррозии», — сказала она.

Кроме того, новые полимеры можно будет использовать в 3D-печати.