Ещё
Алиханов назначил нового советника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Алиханов назначил нового советника 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как передает «Калининград.Ru», губернатор Калининградской области Антон Алиханов назначил нового советника.
Кадровые перестановки ждут и городской совет Калининграда. Сейчас готовятся изменения в уставе города, чтобы губернатор региона имел полномочия снимать с должности депутатов по своему желанию. По слухам, это делается, потому что многие чиновники завязаны «на личных интересах». Это делает для усиления влияния нового главы города Алексея Силанова. По мнению экспертов, с должности снимут «две-три одиозных фигуры и еще пару неэффективных».
По официальным данным, у Антона Алиханова в управлении советников работают два человека — Александр Киселев и Юрий Цыбин. В декабре прошлого года советником по архитектурным вопросам стал Вячеслав Генне. До октября 2017 года советником по внутренней политике был Владимир Машков, однако после выборов губернатора он занял должность в администрации Янтарной столицы.
Новым советников Алиханова стал Леонид Симунин. Его представил первый вице-премьер правительства Калининградской области Эдуард Батанов. Симунин будет курировать строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.
Фото: архив ФедералПресс
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Телеграмм-каналы: у директора «АТП» города Кирова появится новый директор «Известия»: Госпошлины снизят вдвое для экономии времени и бумаги Валерий Задорин стал зампредом общественного совета при свердловском управлении СКР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отец российского миллиардера найден мертвым в Москве82
Кореи помирились312
Поставим Макаревича на место918
Майские пенсии доставят по особому графику67
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»54
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
02:02
Очередной ролик перехвата НЛО летчиками США
Другое Наука
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение