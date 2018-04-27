Как передает «Калининград.Ru», губернатор Калининградской области Антон Алиханов назначил нового советника.
Кадровые перестановки ждут и городской совет Калининграда. Сейчас готовятся изменения в уставе города, чтобы губернатор региона имел полномочия снимать с должности депутатов по своему желанию. По слухам, это делается, потому что многие чиновники завязаны «на личных интересах». Это делает для усиления влияния нового главы города Алексея Силанова. По мнению экспертов, с должности снимут «две-три одиозных фигуры и еще пару неэффективных».
По официальным данным, у Антона Алиханова в управлении советников работают два человека — Александр Киселев и Юрий Цыбин. В декабре прошлого года советником по архитектурным вопросам стал Вячеслав Генне. До октября 2017 года советником по внутренней политике был Владимир Машков, однако после выборов губернатора он занял должность в администрации Янтарной столицы.
Новым советников Алиханова стал Леонид Симунин. Его представил первый вице-премьер правительства Калининградской области Эдуард Батанов. Симунин будет курировать строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.
Фото: архив ФедералПресс