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Воробьев отметил заслуги трудовых династий Подмосковья
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Воробьев отметил заслуги трудовых династий Подмосковья 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил заслуги трудовых династий Подмосковья и ветеранов труда, которые посвятили долгие годы честной и добросовестной работе.
В пятницу в доме правительства Московской области проходит церемония награждения тружеников в честь Праздника весны и труда.
«Хочу поприветствовать всех наших дорогих, уважаемых тружеников, династии, ветеранов, людей, которые очень долго, добросовестно работают на самых разных участках», — сказал Воробьев на церемонии.
Он отметил, что на мероприятии присутствуют представители разных поколений и специальностей, которые своим мастерством и талантом делают Россию и Московскую область сильнее.
«С большим уважением хочу отметить наши трудовые династии, несколько поколений, которые честно и добросовестно работают в одной сфере. Здесь сегодня представители 10 династий, трудовой стаж у некоторых насчитывает столетия», — добавил Воробьев.
Первое мая отмечается во многих странах и территориях мира в эту дату или в первый понедельник мая. В современной России 1 мая отмечается как Праздник весны и труда. Такое же название используется в Таджикистане.
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