Воробьев отметил заслуги трудовых династий Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил заслуги трудовых династий Подмосковья и ветеранов труда, которые посвятили долгие годы честной и добросовестной работе.

В пятницу в доме правительства Московской области проходит церемония награждения тружеников в честь Праздника весны и труда.

«Хочу поприветствовать всех наших дорогих, уважаемых тружеников, династии, ветеранов, людей, которые очень долго, добросовестно работают на самых разных участках», — сказал Воробьев на церемонии.

Он отметил, что на мероприятии присутствуют представители разных поколений и специальностей, которые своим мастерством и талантом делают Россию и Московскую область сильнее.

«С большим уважением хочу отметить наши трудовые династии, несколько поколений, которые честно и добросовестно работают в одной сфере. Здесь сегодня представители 10 династий, трудовой стаж у некоторых насчитывает столетия», — добавил Воробьев.