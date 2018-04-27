УФАС возбудила дело в отношении проектировщика трех новых станций метро

Санкт-Петербурге УФАС возбудила дело в отношении ОАО «Ленметрогипротранс» за плагиат при строительстве трех новых станций метрополитена.

Организация разрабатывала проектную документацию для «Дунайской», «Новокрестовской» и «Беговой». Заявителем по плагиату выступило столичное ООО «Инженерное бюро Юркевича». Представители заявили, что «Ленметрогипротранс» использовали без разрешения патент на изобретение «буровая железобетонная колонна и способ её возведения». В Москве технологию зарегистрировали в 2003 при строительстве станции «Косино».

Теперь УФАС обвиняет петербургскую компанию в нарушении статьи «Запрет на недобросовестную конкуренцию, связанную с использованием результатов интеллектуальной деятельности». Дело рассмотрят в суде 14 мая.