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Как получить декретные, если работодатель задерживает выплаты?
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Как получить декретные, если работодатель задерживает выплаты? 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Вышла в декрет. Больничный лист сдала на работу в 30 недель (27.02.2018 г.) и до сих пор не получила ни копейки. Директор сказала, что будет выплачивать мне декретные по 19 тысяч рублей каждый месяц. Как быть в этом случае?
«Единовременное пособие по беременности и родам выплачивается, если вы предоставили работодателю пакет документов: больничный лист, заполненный специальным образом и с соответствующей пометкой; заявление в свободной форме от вас на имя руководителя с просьбой предоставить отпуск по беременности и родам и выплатить пособие по беременности и родам; справки, содержащие информацию о заработной плате за последние два года (если стаж в данной организации менее 2-х лет), — отвечает юрист Нелли Ефименко. — После этого в течение 10 календарных дней работодатель обязан произвести расчёт суммы выплаты. Если в установленные законом сроки деньги вам не перечислили, можете обратиться с жалобой в инспекцию по труду. Если факт задержки выплаты установят, то за каждый день просрочки работодателю придётся выплатить компенсацию в размере 1/150 ставки рефинансирования».
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