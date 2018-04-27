Как получить декретные, если работодатель задерживает выплаты?

Вышла в декрет. Больничный лист сдала на работу в 30 недель (27.02.2018 г.) и до сих пор не получила ни копейки. Директор сказала, что будет выплачивать мне декретные по 19 тысяч рублей каждый месяц. Как быть в этом случае?

«Единовременное пособие по беременности и родам выплачивается, если вы предоставили работодателю пакет документов: больничный лист, заполненный специальным образом и с соответствующей пометкой; заявление в свободной форме от вас на имя руководителя с просьбой предоставить отпуск по беременности и родам и выплатить пособие по беременности и родам; справки, содержащие информацию о заработной плате за последние два года (если стаж в данной организации менее 2-х лет), — отвечает юрист Нелли Ефименко. — После этого в течение 10 календарных дней работодатель обязан произвести расчёт суммы выплаты. Если в установленные законом сроки деньги вам не перечислили, можете обратиться с жалобой в инспекцию по труду. Если факт задержки выплаты установят, то за каждый день просрочки работодателю придётся выплатить компенсацию в размере 1/150 ставки рефинансирования».