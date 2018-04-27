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Немецкую бомбу взорвали у севастопольского аэропорта
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Немецкую бомбу взорвали у севастопольского аэропорта 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Севастополе целенаправленно взорвали немецкую авиационную бомбу SD-50, которую обнаружили во время проведения земельных работ рядом с аэропортом Бельбек. Процесс уничтожения толстостенного боеприпаса, пролежавшего в земле более 70 лет, сняли на видео.
После осмотра находки пиротехники пришли к выводу, что вывезти ее на спецполигон не получится, и взялись копать ров для уничтожения «немки» на месте. Поскольку вес SD-50 составляет 50 килограммов, а разлет осколков достигает 850 метров, вокруг боеприпаса сложили вал из мешков с песком, а сам снаряд засыпали землей.
Операция прошла с шумом и пылью, но штатно и без последствий.
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