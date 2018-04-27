Беспризорная труба: «Ижводоканал» потребовал у «Калашникова» отремонтировать ветхие сети

Ижевск. Удмуртия . «Ижводоканал» потребовал у концерна «Калашникова» отремонтировать сети водоснабжения и водоотведения, которая проходит по территории завода. Об этом сообщил журналистам директор предприятия Владислав Катаев.

«Сеть водоснабжения

является кольцевым участком и отвечает, в том числе, за водоснабжение части территории Ленинского района. Они ее передают в том виде, в котором она есть, то есть неудовлетворительное техническое состояние. Мы против того, чтобы концерн «Калашников» бросал этот участок без денег, и хотим, чтобы они выделили финансовые средства на его восстановление», — пояснил Катаев.

По его словам, сеть общей протяженностью около 300 м, требует капитального ремонта. На её восстановление потребуется около 2-3 млн рублей. У «Ижводоканала», в планах этих расходов не предусмотрено.